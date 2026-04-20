Un’ex deputata repubblicana ha affermato che l’attentato avvenuto durante un comizio di Donald Trump in Pennsylvania sarebbe un falso. La dichiarazione si basa sulla convinzione che l’incidente sia stato inscenato e non ci siano state minacce reali contro l'ex presidente. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, ha generato molte discussioni tra sostenitori e oppositori, senza che siano state fornite prove concrete a supporto di questa teoria.

L’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene dice che l’attentato contro Donald Trump durante un comizio a Butler in Pennsylvania è un falso. Taylor Greene ha chiesto al presidente degli Stati Uniti di fare chiarezza sull’episodio che ha deciso la campagna elettorale del 2024. In cui Trump rimase ferito al lobo dell’orecchio. Il killer Thomas Matthew Crooks, 20 anni, che si trovava sul tetto di un edificio a 300 metri di distanza è stato ucciso dal Secret Service. L’attentato e i sondaggi. L’attentato ha indirettamente aiutato Trump a tornare per la seconda volta alla Casa Bianca. Anche se i sondaggi lo davano già come candidato preferito.🔗 Leggi su Open.online

Kash Patel Can't Hold His Liquor or His Job

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