Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, si sono verificati momenti di tensione con l’evacuazione dell’ex presidente, mentre alcuni giornalisti si sono nascosti sotto i tavoli. La conferenza stampa si è svolta in abito da sera, con immagini e video che hanno ripreso la scena. La security ha intervenuto per gestire la situazione, senza che siano stati riportati danni o feriti.

Con l'evacuazione di Trump, i giornalisti sotto i tavoli, la conferenza stampa in abito da sera e chi nel frattempo ha continuato a mangiare La cena era appena iniziata quando si sono sentiti degli spari fuori dalla sala dove si stava tenendo l’evento, nell’hotel Washington Hilton: pochi secondi dopo agenti di sicurezza sono entrati nella stanza e hanno portato via Trump e la moglie Melania, il vicepresidente J.D. Vance e altri membri dell’amministrazione. Nel frattempo, molti giornalisti si sono messi sotto ai tavoli per ripararsi da eventuali spari, mentre cercavano di capire cosa stesse succedendo. Le foto mostrano i momenti più concitati dell’evacuazione dei membri dell’amministrazione di Trump e i molti agenti armati che si dividono fra i corridoi per mettere in sicurezza l’area.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video

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