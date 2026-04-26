Paura per Trump spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

Durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, la serata si è interrotta bruscamente a causa di alcuni spari. Si sono udite un rombo sordo e successivamente tra quattro e sei colpi, creando momenti di panico tra i presenti. La manifestazione, che avrebbe dovuto essere un evento di celebrazione della libertà di stampa con la partecipazione dell’ex presidente, si è conclusa in modo improvviso e inquietante.

Un rombo sordo, poi quattro, forse sei colpi. La serata che doveva celebrare la libertà di stampa, con Donald Trump presente per la prima volta da presidente, si è dissolta in pochi istanti in un incubo. Un uomo ha fatto fuoco nell’atrio dell’Hilton di Washington mentre era in corso l’annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. I colpi sono esplosi a breve distanza dal capo dello Stato e dai vertici dell’amministrazione: dal vicepresidente JD Vance al procuratore generale Todd Blanche, fino al direttore dell’FBI Kash Patel. Nella sala, circa 2.600 giornalisti hanno cercato rifugio sotto i tavoli e dietro le colonne di un albergo che porta con sé la memoria del 1981, quando l’allora presidente Ronald Reagan fu ferito proprio lì in un attentato.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Paura per Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca FULL PRESSER: Trump Says He “Won’t Live in Fear” After Gunman Attack at Correspondents Dinner | AC1G Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spariLa cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata cancellata dopo che un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell' hotel Hilton di Washington dove... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al tavolo 219 della cena con Trump, cento metri dall’attentatore: gli spari, poi tutti a terra; Sparatoria al gala dei media con Trump, arrestato l'aggressore; Spari all’Hilton, la notte della paura a Washington. Trump portato via dal palco, l’attentatore arrestato; Spari alla cena con i giornalisti. Trump illeso, preso il killer. Attentato a Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: L’attentatore aveva diverse armi, voleva uccidereTrump evacuato dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca dopo spari al Washington Hilton di Washington: caos, intervento del Secret Service e massima allerta. infodifesa.it Trump portato via dalla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: spari all’Hilton di Washington, caos tra i giornalistiMomenti di paura a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca: un allarme sicurezza ha costretto il Secret Service a intervenire con urgenza, portando via ... ilmessaggero.it Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD - facebook.com facebook Il presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Anche il vicepresidente JD x.com