L' Atletico Catania chiude la stagione con un successo a tavolino
L'ultimo turno del campionato di Eccellenza nel Girone B si è concluso con una decisione che ha deciso il risultato della partita tra Atletico Catania 1994 Viagrande e Leonfortese. La sfida, che si giocava all'inizio del primo tempo, è stata interrotta e poi dichiarata vinta a tavolino dall'Atletico Catania, senza che si giocasse il resto dell'incontro.
Si conclude dopo pochi minuti del primo tempo la sfida tra Atletico Catania 1994 Viagrande e Leonfortese, valida come 30° ed ultimo turno del Girone B di Eccellenza. La squadra ospite, ormai retrocessa in Promozione, si presenta allo stadio “Francesco Russo” con soli 7 calciatori a referto.Dopo 6.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Under16R | Atletico Catania vs Passion Sport
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