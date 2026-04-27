L' Atletico Catania chiude la stagione con un successo a tavolino

L'ultimo turno del campionato di Eccellenza nel Girone B si è concluso con una decisione che ha deciso il risultato della partita tra Atletico Catania 1994 Viagrande e Leonfortese. La sfida, che si giocava all'inizio del primo tempo, è stata interrotta e poi dichiarata vinta a tavolino dall'Atletico Catania, senza che si giocasse il resto dell'incontro.