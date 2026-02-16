L' Atletico Catania torna al successo | 3-0 al Giarre con doppietta di Randis e gol di Lorefice

L'Atletico Catania ha riacceso la vittoria battendo il Giarre 3-0 grazie a due reti di Randis e un gol di Lorefice. La squadra di Viagrande ha messo in campo un gioco deciso, dimostrando di voler riprendere il cammino dopo settimane di risultati difficili. Randis ha segnato i primi due gol, confermando la sua forma migliore, mentre Lorefice ha chiuso la partita con un’azione rapida al secondo tempo.

Tre punti preziosi che valgono il quinto posto in classifica a quota 36, in coabitazione con il Mazzarrone, e una vittoria dedicata alla memoria di Orazio Russo Tre gol per ripartire. L'Atletico Catania 1994 Viagrande torna al successo dopo un mese superando, con una prova convincente, il Giarre. Allo stadio Francesco Russo di Viagrande, l'undici allenato da mister Angelo Galfano si impone con un eloquente 3-0. Partita sempre in mano alla squadra giallorossoblù, che in difesa non concede nulla alla compagine guidata da Michele Campo. Vittoria di grande importanza per l'Atletico Catania 1994 davanti a due ex storici allenatori del club atletista, Salvo Bianchetti e Saro Foti presenti in tribuna così come l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Mascara. Eccellenza - Girone B - Giornata 22 Atletico Catania Viagrande 3 ASD Giarre 0 Marcatori: 26', 78' Randis, 52' Lorefice