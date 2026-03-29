Deromedis chiude la stagione con un capolavoro | terzo successo in Coppa del Mondo a Gällivare Zorzi sul podio

Il campione olimpico ha conquistato la sua terza vittoria in Coppa del Mondo a Gällivare, battendo al fotofinish l’avversario canadese. La finale è stata molto combattuta e si è conclusa con una differenza di pochi centesimi di secondo. Per il secondo atleta in carriera è arrivato il secondo podio, mentre il terzo posto è stato ottenuto dopo una caduta durante la gara.

Il campione olimpico batte Howden al fotofinish per mezza incollatura in una finale da brividi. Secondo podio in carriera per Zorzi, terzo nonostante una caduta. La Coppa del Mondo generale va al canadese. Simone Deromedis chiude la stagione nel modo migliore immaginabile. Il campione olimpico di Milano Cortina ha conquistato la vittoria nella seconda gara della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di skicross a Gällivare, in Svezia, centrando il suo terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale. Una finale da cardiopalma, decisa solo al fotofinish, che resterà tra le più belle della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati IL SIGILLO DI PRIMAVERA! Simone Deromedis chiude la stagione con una vittoria a Gällivare: battuto Howden!Si chiude con il botto la meravigliosa stagione dello skicross italiano, che si toglie la soddisfazione di portare ben due atleti sul podio... Simone Deromedis torna sul podio in Coppa del Mondo! Howden spadroneggia e ipoteca la SferaSimone Deromedis ha conquistato un bel secondo posto nella gara di Montafon, evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci... Altri aggiornamenti su Deromedis chiude la stagione con un... Temi più discussi: Skicross, che beffa per Deromedis: il francese Youri Duplessis-Kergomard gli tira un pungo e lo fa cadere, la Coppa del Mondo va a Howden; Skicross, Deromedis vince l'ultima gara stagionale: successo al fotofinish per il campione olimpico trentino; SkiCross: Zuech, Deromedis, Tomasoni e Galli qualificati per gara 1 nella tappa canadese di Craigleith; Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a Craigleith. IL SIGILLO DI PRIMAVERA! Simone Deromedis chiude la stagione con una vittoria a Gällivare: battuto Howden!Si chiude con il botto la meravigliosa stagione dello skicross italiano, che si toglie la soddisfazione di portare ben due atleti sul podio nell'ultima ... oasport.it Deromedis trionfa a Gällivare e chiude la stagione con una vittoriaSimone Deromedis trionfa a Gällivare battendo Howden al fotofinish e conquista l'ottavo successo in Coppa del Mondo ... it.blastingnews.com https://federscherma.it/coppa-del-mondo-di-sciabola-maschile-matteo-neri-da-spettacolo-a-budapest-e-sale-sul-secondo-gradino-del-podio-quattro-azzurri-tra-i-migliori-16/ - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com