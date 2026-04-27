Latina Volpe | Centrato un grande risultato Rimpianti? Capiamo da dove siamo partiti

Il nuovo tecnico del Latina ha commentato con entusiasmo la vittoria ottenuta in una partita importante contro il Crotone. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra abbia raggiunto un risultato significativo, evidenziando il percorso fatto finora. Ha anche parlato dei punti di partenza e dei progressi compiuti, senza soffermarsi su eventuali rimpianti o considerazioni astratte. La vittoria è arrivata in un match che aveva un valore determinante per entrambe le squadre.

Volpe nella stampa dello Scida non ha trattenuto la voglia di spezzare la catenza delle frasi fatte. Il Latina vince con merito e Crotone e la vittoria è arrivata in una partita che contava. Più chiaramente: “Siamo arrivati 13esimi e per noi che eramo nei bassifondi della classifica è davvero.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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