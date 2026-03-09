Latina trionfa | 80 medaglie ai regionali il Sakura Dojo

Le palestre di Latina hanno partecipato ai Campionati Regionali Fesik del kata tenutisi a Frascati, portando a casa oltre 80 medaglie. La competizione si è svolta nel palazzetto dello sport della città e ha visto protagonisti atleti delle diverse palestre della zona. Il Sakura Dojo ha ottenuto un numero significativo di riconoscimenti, contribuendo al successo complessivo della regione.

Le palestre di Latina hanno trasformato il palazzetto dello sport di Frascati in una vetrina di eccellenza tecnica, raccogliendo oltre 80 medaglie durante i Campionati Regionali Fesik del kata svoltisi la domenica precedente. Quattro società pontine hanno dominato la classifica generale, con il Sakura Dojo che si è imposto come prima realtà del Lazio grazie a un bottino di 35 medaglie composto da 14 ori, 7 argenti e 14 bronzi. L'evento ha schierarsi al via 20 atleti del Centro Fitness Montello, che hanno conquistato il quarto posto nella graduatoria delle società, mentre Hinode Dojo e Shibumi Karate hanno portato a casa numerosi podi sia nelle prove individuali sia nelle competizioni a squadre.