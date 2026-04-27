Laterza al voto | tre candidati per una nuova fase amministrativa

Il comune si appresta a tornare alle urne il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tre candidati si contendono la guida della città in questa fase amministrativa. La consultazione elettorale coinvolgerà cittadini e amministratori locali, con il voto che definirà il futuro dell’ente per i prossimi anni.