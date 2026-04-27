Laterza al voto | tre candidati per una nuova fase amministrativa
Il comune si appresta a tornare alle urne il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tre candidati si contendono la guida della città in questa fase amministrativa. La consultazione elettorale coinvolgerà cittadini e amministratori locali, con il voto che definirà il futuro dell’ente per i prossimi anni.
Anche Laterza si prepara a tornare alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco. Una tornata elettorale che segna una discontinuità rispetto al passato recente, dal momento che il primo cittadino uscente ha deciso di non ripresentarsi, lasciando aperto il confronto tra nuove proposte politiche. .
Anche Laterza si prepara a tornare alle urne il 24 e 25 maggio per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco. Una tornata elettorale che segna una discontinuità rispetto al passato recente, dal momento che il primo cittadino uscente ha deciso di non ripresentarsi, lasciando aperto il confronto tra nuove proposte politiche.
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