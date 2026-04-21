Avellino al voto | tre candidati un centrodestra a pezzi e una corsa tutta da leggere

A pochi giorni dalla scadenza, la campagna elettorale ad Avellino si avvicina alla fase finale. Sono tre i candidati che si contendono la guida del Comune, mentre il centrodestra appare diviso. Le liste devono essere consegnate entro il prossimo sabato, momento in cui si chiuderanno ufficialmente le candidature. La città si prepara a conoscere i nomi e le strategie dei partecipanti alla competizione elettorale.

Ad Avellino mancano pochi giorni. Sabato si chiude: chi vuole correre per il Comune deve presentare le liste entro quella data. I candidati sindaco sono tre — Nello Pizza, Laura Nargi, Gianluca Festa — e ognuno porta con sé una storia, una coalizione, un conto in sospeso con questa città.Il campo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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