A Macerata, le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, dopo la conferma ufficiale delle date. La causa è l’attesa di conoscere il nome del candidato che sfiderà il sindaco uscente Parcaroli. Tre candidati sono in corsa, ma ancora non si sa chi riuscirà a raccogliere il sostegno necessario. La campagna elettorale si avvicina e i cittadini aspettano di scoprire chi rappresenterà le diverse fazioni politiche. La sfida sarà determinata nelle prossime settimane, quando si definiranno le alleanze.

Macerata, 20 febbraio 2026 – Ora le date ci sono. Quello che ancora va capito è solo tra chi sarà la sfida per la poltrona di primo cittadino. Mercoledì sera il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri sull’individuazioni delle date per le elezioni comunali: come previsto, si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale ballottaggio dopo due settimane, il 7 e l’8 giugno. La scadenza interessa 626 comuni, tra i quali 15 capoluoghi: oltre a Macerata, Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali, Macerata al voto il 24 e 25 maggio. Tre candidati in attesa di Parcaroli

