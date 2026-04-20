Nel derby di Cantù, la squadra di casa festeggia una vittoria, mentre Varese si presenta in campo con un avvio lento. Durante la partita, l’allenatore di Cantù si mostra vicino ai tifosi, mentre un giocatore di Varese bacia la moglie e si rivolge alle telecamere dicendo di amare il pubblico. La partita si svolge con momenti di festa e emozione da entrambe le parti.

Walter De Raffaele balla sotto la curva. Erick Green bacia la moglie in mezzo al campo e urla davanti alle videocamere: "Amo questo pubblico". Al Paladesio è un derby sempre zoppo, lontano da Cantù e senza i tifosi di Varese. Ma le emozioni non sono mancate, anzi. Ospiti sempre a inseguire, poi Ike Iroegbu mette due triple e firma il +4 a meno di due minuti dalla fine. La risposta sono le triple di Moraschini, Fevrier e Green, che fanno impazzire i tifosi brianzoli. Anche perché quei due punti sono una risposta al successo di Treviso con Udine, per quattro lunghezze che permangono sulle ultime due della classe (l’altra è una Dinamo Sassari in ultra crisi).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantù, derby felice. Varese si sveglia tardi

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