Commercio in agonia la Lega | Il Comune si sveglia tardi

Il commercio a Parma sta vivendo un momento difficile. A un anno dalla fine della consiliatura, il Comune si sveglia e riconosce che il settore è in crisi. La Lega critica la poca attenzione dell’amministrazione, che avrebbe dovuto intervenire prima per aiutare negozi e attività commerciali. La situazione, ormai evidente, richiede risposte immediate.

"A un anno dalla scadenza della consiliatura, il Comune di Parma si sveglia e si accorge che il commercio è in agonia, proprio come denunciamo da tantissimi anni a questa parte. Provano a correre ai ripari con l'ennesimo studio di fattibilità per far arrivare qualche spicciolo regionale a pioggia.

