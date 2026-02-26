Il discorso di Palladino nello spogliatoio dell’Atalanta dopo l’impresa | mostra un panno insanguinato

Dopo la partita, l’allenatore dell’Atalanta si presenta nello spogliatoio con una garza insanguinata, segno evidente di quanto accaduto sul campo. Attorno a lui, l’atmosfera è tesa e concentrata, mentre mostra il panno che testimonia il colpo subito dall’attaccante durante il match. La scena riflette l’intensità della sfida e l’impegno di tutti i protagonisti.

Raffaele Palladino mostra una garza insanguinata usata da Krstovic dopo il colpo subito dall'attaccante della Dea che ha portato al calcio di rigore poi trasformato da Samardzic. Il tecnico lo fa vedere a tutta la squadra: "Fategli voi un applauso".