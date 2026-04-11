Palladino post Atalanta Juve | Abbiamo dominato e perso per un gol rocambolesco Mani di Gatti? La penso così
Dopo la partita persa contro la Juventus, l’allenatore dell’Atalanta ha commentato la prestazione della squadra, affermando che i suoi giocatori hanno dominato l’incontro ma hanno subito una sconfitta per un gol rocambolesco. Ha anche espresso una sua opinione sulla decisione di assegnare un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Gatti durante il match. Le sue dichiarazioni sono state rese note subito dopo la fine dell’incontro.
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