L' assemblea annuale dei soci della Bcc della Valle del Fitalia | il valore di un rapporto genuino con la gente

Nella mattinata di domenica 26 aprile si è svolta l’assemblea annuale dei soci della BCC della Valle del Fitalia. Questo incontro rappresenta un momento importante per l’istituto, poiché permette di condividere informazioni e confrontarsi direttamente con la comunità di soci. L’appuntamento si è tenuto in un contesto di partecipazione attiva, con la presenza di numerosi soci che hanno potuto ascoltare e discutere sulle questioni legate alla gestione e alle attività della banca.

Si è tenuta nella mattinata di domenica 26 aprile l’assemblea annuale dei soci della BCC della Valle del Fitalia, appuntamento centrale nella vita dell’istituto e occasione privilegiata di confronto con la base sociale. La riunione, fissata alle 9.30 presso l’Incubatore dei Nebrodi, in via.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Bcc Romagnolo, il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro. Fissata l'assemblea dei sociSi chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo. L’assemblea della Bcc. Via libera ai conti 2025. Tredicimila soci al voto. Utile di quasi 62 milioniTredicimila soci al voto e un utile che sfiora i 62 milioni di euro: la Bcc ravennate, forlivese e imolese chiude il 2025 con numeri da record e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: BCC TERRA DI LAVORO - Un’assemblea all’insegna della partecipazione e del legame con il territorio GUARDA LE FOTO; Soci BCC Fano riuniti in assemblea. Appuntamento il 26 aprile al Teatro della Fortuna; BCC Colli Albani e Nettuno: l’Assemblea dei Soci segna l’avvio della nuova Banca; In oltre 2500 a Montichiari per l’Assemblea dei Soci di BCC Garda. L’assemblea annuale dei soci della BCC della Valle del Fitalia: il valore di un rapporto genuino con la genteSi è tenuta nella mattinata di domenica 26 aprile l’assemblea annuale dei soci della BCC della Valle del Fitalia, appuntamento centrale nella vita dell’istituto e occasione privilegiata di confronto c ... blogsicilia.it Domenica la Bcc convoca l’assemblea annuale dei sociLa Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate riunisce i propri soci a Legnano per l’assemblea annuale dedicata all’approvazione del bilancio 2025,elezione del presidente e del collegio sindacale ... legnanonews.com GALATI MAMERTINO: si è svolta l’Assemblea dei soci della Banca di Credito cooperativo della Valle del Fitalia. Si è svolta con ampia partecipazione l’assemblea annuale dei soci della BCC della Valle del Fitalia, appuntamento centrale nella vita dell’istituto e - facebook.com facebook