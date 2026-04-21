L’assemblea della Bcc ravennate, forlivese e imolese ha approvato i conti per il 2025, con circa 13.000 soci presenti al voto. L’istituto ha registrato un utile di quasi 62 milioni di euro, segnando numeri record. Tra i presenti, molti soci hanno preso parte alla riunione, rendendola una delle più partecipate di sempre. La discussione si è concentrata sui risultati economici e sulla gestione futura della banca.

Tredicimila soci al voto e un utile che sfiora i 62 milioni di euro: la Bcc ravennate, forlivese e imolese chiude il 2025 con numeri da record e un’assemblea tra le più partecipate di sempre. Al PalaCattani di Faenza, sabato scorso, sono stati 13.145 i votanti – di cui 3.921 in presenza fisica – pari a circa il 31% della base sociale complessiva. Un dato che fotografa con chiarezza il livello di coinvolgimento e il rapporto diretto tra l’istituto di credito cooperativo e i suoi soci, confermando un modello che continua a poggiare su partecipazione e radicamento territoriale. Il bilancio approvato evidenzia una performance economica particolarmente solida.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assemblea della Bcc. Via libera ai conti 2025. Tredicimila soci al voto. Utile di quasi 62 milioni

Notizie correlate

Bcc Romagnolo, il 2025 si chiude con un utile netto di 12,2 milioni di euro. Fissata l'assemblea dei sociSi chiude con risultati decisamente positivi anche l’esercizio 2025 della banca Bcc Romagnolo.

Bcc, una banca in salute. Utile di quasi 62 milioniRaccolta e impieghi in crescita, quasi 62 milioni di utile, mutui a livello record; il tutto senza dimenticare l’impegno a sostegno del territorio.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bcc, 62 milioni di utile. Record di soci in assemblea; La BCC Alpi Marittime in Assemblea: utili oltre 24 milioni e boom di soci giovani; Assemblea BCC Alpi Marittime: utile da 24 milioni, crescita solida e impegno per i giovani; Banca Tema, l’assemblea dei soci ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025.

Assemblea Bcc, ok conti. Utile di 62 milioniQuasi 4mila presenti, sabato a Faenza, all’assemblea dei soci della Bcc ravennate, forlivese e imolese. I votanti sono stati ... ilrestodelcarlino.it

Bcc, 62 milioni di utile. Record di soci in assembleaFaenza, approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2025 della banca. Il presidente Gambi: Il sostegno al territorio ha raggiunto quasi 12 milioni. ilrestodelcarlino.it

Utile e ricavi in crescita nel 2025 trainati dalle aste top, ma flussi di cassa e leva finanziaria continuano a pesare sul profilo della casa d’aste - facebook.com facebook

Il modello Unicredit per il futuro di Commerzbank: obiettivo utile a 21 mld al 2030 La partita Unicredit-Commerzbank entra nel vivo. L’istituto di Gae Aulenti presenta al mercato le due strategie contrapposte: da una parte c’è il piano Momentum che Unicredit gi x.com