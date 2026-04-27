L’asse Roma-Madrid per l’autonomia tecnologica

Le attività di ricerca e sviluppo nei settori della difesa e dell’aerospazio tra Italia e Spagna si concentrano sull’autonomia tecnologica. Le due nazioni collaborano in progetti congiunti e condividono risorse per avanzare in queste aree. Sono stati firmati accordi che prevedono scambi di informazioni e operazioni congiunte, rafforzando la cooperazione tra i paesi nel settore. Le iniziative riguardano anche lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi militari.

LE ATTIVITÀ di ricerca e sviluppo portate avanti nei settori della difesa e dell’aerospazio scandiscono, di fatto, il ritmo dell’innovazione: lo confermano, purtroppo, anche i conflitti ora in atto in Ucraina e Medio Oriente, teatri nei quali si combatte sempre più a colpi di droni e strumenti implementati dall’intelligenza artificiale. I comandi militari hanno compreso per primi l’importanza di mettere in atto un approccio integrato e multidominio per rispondere efficacemente alle minacce attuali, che includono anche lo spazio e l’ambiente informatico. Un’esigenza cui le aziende italiane del settore difesa, che vanta eccellenze riconosciute...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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