F-35 | l’Europa studia l’indipendenza tecnologica Possibile jailbreak del software per autonomia difensiva
Il segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, Gijs Tuinman, ha fatto discutere annunciando l’intenzione di esplorare un “jailbreak” del software F-35. La causa di questa scelta risiede nelle preoccupazioni europee di ottenere maggiore autonomia tecnologica rispetto agli Stati Uniti. L’obiettivo è permettere alle nazioni del continente di modificare i propri sistemi senza dipendere completamente dai fornitori americani. Questa proposta apre un dibattito acceso sulla sicurezza e sulla possibilità di innovare internamente i caccia di ultima generazione. La questione rimane al centro dell’attenzione europea.
F-35: la sfida europea all’autonomia tecnologica e il dibattito sul “jailbreak” del caccia. La sicurezza dei caccia F-35 è al centro di un acceso dibattito, riaperto dalle recenti dichiarazioni del segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, Gijs Tuinman, che hanno sollevato la questione di una possibile modifica indipendente del software del velivolo. Questa possibilità, paragonata al “jailbreak” di uno smartphone, apre uno scenario inedito per l’Europa, alle prese con la necessità di ridurre la propria dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti nel settore della difesa e di garantire una maggiore autonomia strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olanda punta all’autonomia sugli F-35: sfida Usa per “sbloccare” software e capacità operative.L’Olanda ha deciso di affrontare gli Stati Uniti per ottenere maggiore autonomia sugli F-35, i caccia di quinta generazione prodotti negli USA.
La sfida a Washington sul software dei super-caccia F-35: Lo cracchiamo. Cresce il fronte europeo per l’autonomia militareLa tensione tra Europa e Stati Uniti si riflette anche sul terreno della tecnologia militare. A far discutere sono le dichiarazioni del segretario alla Difesa ... thesocialpost.it
F-35, ecco perché il Belgio fa esultare Leonardo a CameriIl Belgio vuole che i nuovi caccia F-35 del paese siano il più europei possibile e qui entra in gioco Leonardo con la Faco di Cameri ... startmag.it
