F-35 | l’Europa studia l’indipendenza tecnologica Possibile jailbreak del software per autonomia difensiva

Il segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, Gijs Tuinman, ha fatto discutere annunciando l’intenzione di esplorare un “jailbreak” del software F-35. La causa di questa scelta risiede nelle preoccupazioni europee di ottenere maggiore autonomia tecnologica rispetto agli Stati Uniti. L’obiettivo è permettere alle nazioni del continente di modificare i propri sistemi senza dipendere completamente dai fornitori americani. Questa proposta apre un dibattito acceso sulla sicurezza e sulla possibilità di innovare internamente i caccia di ultima generazione. La questione rimane al centro dell’attenzione europea.

F-35: la sfida europea all'autonomia tecnologica e il dibattito sul "jailbreak" del caccia. La sicurezza dei caccia F-35 è al centro di un acceso dibattito, riaperto dalle recenti dichiarazioni del segretario di Stato alla Difesa dei Paesi Bassi, Gijs Tuinman, che hanno sollevato la questione di una possibile modifica indipendente del software del velivolo. Questa possibilità, paragonata al "jailbreak" di uno smartphone, apre uno scenario inedito per l'Europa, alle prese con la necessità di ridurre la propria dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti nel settore della difesa e di garantire una maggiore autonomia strategica.

Olanda punta all’autonomia sugli F-35: sfida Usa per “sbloccare” software e capacità operative.L’Olanda ha deciso di affrontare gli Stati Uniti per ottenere maggiore autonomia sugli F-35, i caccia di quinta generazione prodotti negli USA.

