L' Asi festeggia sessant' anni

L'Automotoclub Storico Italiano celebra i suoi sessant'anni con un evento in Senato, tenutosi nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca “Giovanni Spadolini”. L'iniziativa, intitolata “1926-2026: 60 anni di Automotoclub Italiano, l'Italia e il valore del patrimonio culturale motoristico”, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni politiche e del settore storico automobilistico. La cerimonia ha segnato un momento di confronto tra il club e le autorità pubbliche.

L'Asi festeggia i 60 anni anche in Senato, confrontandosi con le istituzioni politiche presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca “Giovanni Spadolini” nell' evento “1926-2026: 60 anni di Automotoclub Storico Italiano, l'Italia e il valore del patrimonio culturale motoristico”. Un'occasione per fare il punto sulle iniziative congiunte tra l'ASI e l'azione parlamentare finalizzata alla tutela del patrimonio motoristico italiano, con gli interventi della vice presidente del Senato Licia Ronzulli, della senatrice e Presidente dell'Intergruppo Parlamentare per il Motorismo Storico Elena Murelli, della deputata Cristina Rossello, del presidente dell'ASI Alberto Scuro e della Vice Presidente ASI, Agnese Di Matteo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Asi festeggia sessant'anni Celebrate the Super Bowl with our fun set Notizie correlate Leggi anche: Sessant’anni nel commercio: premiati i Noberini “Sessant’anni di Lazio”, un libro per ‘Bob’ Lovati(Adnkronos) – E’ in programma domani, martedì 3 marzo, all’interno della Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano (ore 17. Una raccolta di contenuti Si parla di: ASI, test superato: la Flaminia storica ha attraversato l’Italia da Nord a Sud alimentata da bio-carburante ecologico; I numeri del road-tour ASI Torino-Palermo con bio-benzina.