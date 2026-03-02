Sessant’anni di Lazio un libro per ‘Bob’ Lovati

Da webmagazine24.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 17, nella Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano, si terrà la presentazione del libro “Sessant’anni di Lazio” dedicato a ‘Bob’ Lovati. L’evento si svolge in occasione del sessantesimo anniversario della squadra e coinvolge rappresentanti del club e appassionati di calcio. La manifestazione si svolge nel contesto della sede ufficiale della Federazione.

(Adnkronos) – E’ in programma domani, martedì 3 marzo, all’interno della Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano (ore 17.30), la presentazione del primo libro, intitolato “Due colori. Una vita. Roberto “Bob” Lovati: sessanta anni di Lazio”, dedicato ad una delle figure più emblematiche della Lazialità.  Il volume – composto da 122. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Garlasco, Massimo Lovati scrive un libro: un romanzo per raccontare “la sua verità”

Massimo Lovati lavora a un libro. "Pronto a dire le sue verità su Garlasco"Si torna a parlare di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio finito ormai ai margini del caso Garlasco dopo la revoca del suo mandato.

Approfondimenti e contenuti su Sessant

Discussioni sull' argomento Patty Pravo, 60 anni di carriera e una nuova avventura; Roma: Irma Costa | Mostra personale antologica - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Quadraro, dal 1958 c'è un ecomostro: ecco che fine ha fatto il progetto che doveva trasformare l'edificio; La solidità tra i pali di Luca Marchegiani.

sessant anni di lazioKnights, sessant’anni a canestro. Festa tra ricordi e sguardo al futuroSessant’anni non sono soltanto una ricorrenza: sono un patrimonio di memoria, sudore e appartenenza. Il Legnano Basket ha ... ilgiorno.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.