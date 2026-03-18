Sessant’anni nel commercio | premiati i Noberini

Giuseppe Noberini e Susanna Cardinali, commercianti di Riccione, sono stati premiati per aver raggiunto i sessant’anni di attività nel settore del commercio. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo il loro lungo impegno e la presenza stabile nel mercato locale. La loro carriera rappresenta un esempio di continuità nel tempo, con una storia fatta di anni di lavoro nel cuore della città.

Sessant’anni nel mondo del commercio. Un traguardo per pochi, e tra questi ci sono Giuseppe Noberini e Susanna Cardinali, commercianti storici di Riccione. Sabato scorso Giuseppe, che di anni ne ha 91, e la signora Susanna, 83 anni, sono stati premiati durante la serata organizzata dall’ Associazione 50 & più del sistema Confcommercio. Un vero e proprio premio alla carriera per chi ha investito, scommesso e vissuto le tante trasformazioni che la città ha subito nelle ultime sei decadi. La storia dei coniugi Noberini inizia negli anni del boom del turismo a Riccione, quando in città si sentiva parlare quasi più il tedesco dell’italiano. Erano gli anni in cui si compravano le pezze intere di tessuto e, insieme ai laboratori della zona, si producevano gli articoli più alla moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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