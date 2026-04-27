L’isola di Jeju, riconosciuta come una delle nuove sette meraviglie naturali del mondo, è nota per essere il punto di origine degli ingredienti più pregiati utilizzati nella skincare coreana. Questa località si distingue per il suo paesaggio unico e per le risorse naturali che la rendono un punto di riferimento nel settore della bellezza. Molti brand di K-beauty attingono alle sue risorse per creare i loro prodotti più apprezzati.

È proprio questa ricchezza naturale a rendere Jeju una risorsa così unica e speciale, tanto che diversi brand della K-beauty basano i loro prodotti sulle risorse di questa località straordinaria. Ma cosa la rende così particolare, quali sono i benefici degli ingredienti utilizzati in creme e maschere e quali sono i prodotti irrinunciabili che se ne avvalgono? L’isola di Jeju, patrimonio Unesco L'isola di Jeju (Jeju-do) è collocata a sud della penisola coreana. Al suo centro si trova il monte Halla (Halla-san). Meta escursionistica prediletta da residenti e turisti, questo vulcano dormiente svolge un ruolo importante nell'equilibrio dell'ecosistema dell'isola: ospita, infatti, più di cinquanta specie vegetali uniche.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'arma segreta della K-beauty: l'isola di Jeju

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