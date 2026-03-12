A una settimana dal debutto del campionato del mondo di Formula 1 2026, le monoposto si preparano per il secondo appuntamento stagionale. La Ferrari ha annunciato di aver introdotto una nuova strategia chiamata

A una sola settimana dalla gara di debutto del campionato del mondo di Formula 1 2026, le monoposto tornano in pista per il secondo appuntamento stagionale. Sul circuito di Shanghai è molto probabile che assisteremo nuovamente a un duello tra le prime della classe, le Mercedes, e quelle che al momento sembrano le più accreditate a contendere loro il primato, vale a dire le Ferrari. Pur avendo finora come unico riferimento la gara della scorsa domenica, il gap tra le Frecce d'Argent o e le Rosse di Maranello è apparso decisamente evidente, soprattutto durante le qualifiche, dal momento che il distacco tra l'autore della pole position George Russell e Charles Leclerc, il più veloce dei due piloti ferraristi, era stato di poco superiore agli 8 decimi di secondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Formula 1, l'arma segreta della Ferrari per ridurre il gap dalle Mercedes: si chiama "macarena"

