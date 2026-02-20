A lezione contro la violenza di genere

Il nome di una scuola di Milano è stato teatro di un'iniziativa contro la violenza di genere, causata dall’aumento dei casi di abusi e omicidi. Durante la lezione, gli studenti hanno ascoltato testimonianze di donne sopravvissute e discusso sulle forme di violenza nascoste anche tra le mura domestiche. Un momento di confronto diretto per sensibilizzare i giovani e contrastare il fenomeno. La presenza di esperti ha reso l’incontro ancora più concreto e coinvolgente. La scuola ha deciso di continuare a promuovere iniziative simili.

In un momento in cui la violenza di genere non smette di lasciare tracce nelle cronache e nella vita di troppe persone, 116 donne uccise nel 2024, 97 nel 2025, scegliere di fermarsi, ascoltare e riflettere insieme non è un gesto scontato. È necessario. È con questa consapevolezza che nasce il corso Sensibilizzazione alla non violenza di genere, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso nell'ambito del progetto Connessioni Apuane, con il Comune come ente capofila. La scelta della sede non è stata casuale. Ospitare il corso alla biblioteca S. Giampaoli ha significato portare questi temi fuori dai circuiti abituali, raggiungere persone che normalmente non frequentano convegno eventi tematici sulla violenza di genere.