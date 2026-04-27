L' aria che tira Arturo Scotto attacca | Fossi in Trump mi farei una domanda

Durante un intervento pubblico, Arturo Scotto ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’ex presidente degli Stati Uniti, paragonando i due Trump, definendoli come due facce del suo carattere. Scotto ha inoltre affermato che il messaggio principale del movimento associato all’ex presidente rappresenta una tensione costante e una spirale di odio che rischia di alimentare una guerra civile permanente.

"Il Trump 1 e il Trump 1, Dottor Jekyll e Mister Hyde. Il problema è che il messaggio prevalente del Trumpismo è una guerra civile permanente, una tensione continua che alimenta una spirale d'odio pericolosissima. Non solo negli Stati Uniti ma per il mondo intero". Dopo il nuovo attentato contro Donald Trump, il terzo in meno di due anni, la reazione della sinistra italiana non cambia: la colpa è sempre del presidente degli Stati Uniti. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, Arturo Scotto ribadisce che la sparatoria accaduta nella notte italiana tra sabato e domenica all'Hotel Hilton di Washington dov'era prevista la cena di gala con i corrispondenti dalla Casa Bianca, "è un episodio che va condannato senza se e senza ma".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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