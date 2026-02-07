I libri di Vannacci Amendola | Sento di russi che comprano il suo libro Mi farei qualche domanda…
Le sue pagine stanno facendo discutere. I libri di Vannacci sono in cima alle classifiche di Amazon, e molti si chiedono chi li acquisti. Amendola commenta scherzando di aver sentito di russi che comprano il suo libro, e suggerisce di farsi qualche domanda. Intanto, in molti si chiedono anche come si scriva il nome di Vannacci in cirillico, tra valigette nascoste e curiosità sui doppi fondi. La polemica continua a salire.
Cresce il dubbio sulle vendite record dell’autopubblicazione del generale-scrittore: non valigette segrete, ma acquisti mirati che trasformano un libro in strumento politico Come si scrive Vannacci in cirillico? Tutti cercano valigette a doppio fondo, ma basta sfogliare le pagine del suo libro e guardare la classifica di Amazon. Lo ha detto Stefano Candiani: “Chi muove i fili di Vannacci? I russi? Sento parlare di russi che comprano il suo libro. Daquando questa passione per l’italiano?”. Calenda è un altro: “A Vannacci arrivano i soldi da oltrecortina? Senza dubbio”. Ora c’è anche Enzo Amendola, ex ministro degli Affari Europei, uno che le capitali del mondo le frequenta e che ha scritto il romanzo per Mondadori “L’imam deve morire”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti discussi: Roberto Vannacci, generale e scrittore da un milione di euro. Ecco quanto ha incassato dall’esercito e dai libri; Vannacci fonda la sua cosa nera: un Futuro nazionale dal passato inquietante; Vannacci pronto a fondare un partito?; Il mondo di Vannacci: ideali, obiettivi (e primi problemi). Così vuole diventare la Afd italiana.
