L' arcivescovo con la voce rotta dell' emozione | Quando un fratello colpisce un suo simile è l' umanità stessa a morire

A Favara, poco prima dell'inizio della funzione religiosa, si è formata una folla di centinaia di persone che si è diretta rapidamente verso la chiesa Madre, attraversando le vie del centro. L’arcivescovo, con la voce rotta dall’emozione, ha pronunciato parole in cui ha affermato che quando un fratello colpisce un altro, è l’umanità stessa a perdere. Il silenzio tra la gente era denso, quasi irreale, e la tensione si percepiva nell’aria.

Favara si è raccolta in un silenzio sospeso e irreale. Dalle strade interne e dal corso principale, poco prima dell'inizio della funzione, centinaia di persone confluivano verso la chiesa Madre con passo veloce, quasi a voler arrivare in tempo, a non perdere neanche un istante di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Sanremo 2026, Morandi e Tredici Pietro: Gianni si commuove, voce rotta dall'emozioneTredici Pietro ha cantato assieme a suo padre, Gianni Morandi, in occasione della serata cover del Festival di Sanremo. “Quando uno dei tuoi ce la fa, è incredibile. Da tempo non provavo un orgoglio simile”: l’emozione di Vasco Rossi per Kimi AntonelliLa passione attorno ad Andrea Kimi Antonelli cresce veloce quanto la sua Mercedes in pista. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Arcivescovo Repole alla Speranza in Barriera di Milano; Papa al Regina Coeli: tregua nel Libano, motivo di speranza; Vescovi Ue riuniti a Cipro. Basta violenza, basta alla logica di potere che schiaccia tutto; Vescovi di Puglia. Al via una nuova indagine sul ministero dei presbiteri nella regione. Il Papa prega con l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally: lo storico incontroPapa Leone XIV ha pregato lunedì in Vaticano con l'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, in uno storico incontro con la prima donna leader della Chiesa ... lapresse.it Tragedia Catanzaro: mons. Maniago (arcivescovo), non lasciar passare invano questo dolore, ma di trasformarlo in una attenzione più concretaIl silenzio potrebbe bastare. Il silenzio e le lacrime, il fiume di lacrime sgorgate dagli occhi di chi ha conosciuto e amato Anna e i piccoli Giuseppe e Nicola, insieme a Maria Luce e al papà France ... agensir.it Uniti nel testimoniare la pace Nell’udienza all’arcivescovo di Canterbury il Papa esorta a lavorare per superare le differenze tra i cristiani «Mentre il nostro mondo sofferente ha un profondo bisogno della pace di Cristo, le divisioni tra cristiani indeboliscono la n - facebook.com facebook #LeoneXIV all'arcivescovo di Canterbury: oltre le divisioni per essere testimoni di #pace. Nell'udienza a Sua Grazia Sarah Mullally, afferma che sarebbe uno "scandalo" non lavorare per superare le differenze, "per quanto possano sembrare insormontabili". x.com