L' arcivescovo con la voce rotta dell' emozione | Quando un fratello colpisce un suo simile è l' umanità stessa a morire

Da agrigentonotizie.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Favara, poco prima dell'inizio della funzione religiosa, si è formata una folla di centinaia di persone che si è diretta rapidamente verso la chiesa Madre, attraversando le vie del centro. L’arcivescovo, con la voce rotta dall’emozione, ha pronunciato parole in cui ha affermato che quando un fratello colpisce un altro, è l’umanità stessa a perdere. Il silenzio tra la gente era denso, quasi irreale, e la tensione si percepiva nell’aria.

Favara si è raccolta in un silenzio sospeso e irreale. Dalle strade interne e dal corso principale, poco prima dell'inizio della funzione, centinaia di persone confluivano verso la chiesa Madre con passo veloce, quasi a voler arrivare in tempo, a non perdere neanche un istante di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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