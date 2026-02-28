Sanremo 2026 Morandi e Tredici Pietro | Gianni si commuove voce rotta dall' emozione

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Tredici Pietro ha eseguito un brano insieme a suo padre, Gianni Morandi. Gianni si è commosso durante l'esibizione, con la voce rotta dall'emozione. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti e si è conclusa con applausi. La scena ha mostrato un momento di intimità tra padre e figlio sul palco.

Tredici Pietro ha cantato assieme a suo padre, Gianni Morandi, in occasione della serata cover del Festival di Sanremo. I due - sul palco con gli artisti Galeffi, Fudasca & Band - hanno intonato "Vita", brano del 1988 scritto da Mogol e Mario Lavezzi e cantato da Lucio Dalla e Gianni Morandi. "Ero tesissimo", ha detto l'81enne di Monghidoro: a inizio esibizione è salito sul palco con la voce rotta dall'emozione ( www.raiplay.it ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Gianni Morandi duetta a sorpresa con il figlio Tredici Pietro e si commuove nella serata delle coverUn duetto vociferato e diventato realtà nella serata delle cover sulle note di "Vita", che lo stesso Morandi cantò con Lucio Dalla Padre e figlio...

Sanremo 2026, Gianni Morandi e il duetto con il figlio Tredici Pietro: Me lo porterò dentro per sempre. Alessandro Gassmann polemicoGianni Morandi ha sorpreso il pubblico di Sanremo 2026 cantando con il figlio Tredici Pietro nella serata delle cover Vita ... dire.it

Sanremo 2026: la rabbia di Gassmann (contro Morandi), il bacio saffico e la bufera sulla Rai (che smentisce)La serata delle cover di Sanremo 2026 è stata caratterizzata da una nota polemica, Gassman si è scagliato contro Morandi. Altre critiche per il bacio saffico ... libero.it

Al Festival di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann attacca pubblicamente dopo il duetto tra Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro sul palco dell’Ariston. Gassmann sostiene che a lui sarebbe stato impedito di partecipare al Festival per presentare la sua fi - facebook.com facebook

Morandi e Tredici Pietro, padre e figlio sul palco di Sanremo: “Qualcosa che mi porterò dentro” x.com