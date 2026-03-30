Vasco Rossi ha espresso grande emozione per il successo di Kimi Antonelli, sottolineando come non provasse una sensazione simile da tempo. La passione per Antonelli aumenta con le sue performance in pista, mentre l’Italia dei motori segue con attenzione la sua ascesa. Dopo le gare in Cina e Giappone, si rafforza l’interesse verso un pilota che potrebbe raggiungere i vertici della Formula 1.

La passione attorno ad Andrea Kimi Antonelli cresce veloce quanto la sua Mercedes in pista. L’Italia dei motori da sempre aspettava un talento capace di arrivare ai vertici della Formula 1: la doppietta tra Cina e Giappone sembra dare forma a quei sogni. Un 19enne italiano è in testa alla classifica del Mondiale. “Chi l’avrebbe mai potuto immaginare.”, dice Vasco Rossi. “Kom-plimenti Kam-pione”, ha scritto il rocker di Zocca in una storia su Instagram dopo la vittoria a Suzuka, per poi aggiungere: “Kimi sei pazzesco “. Già, il Blasco è tra coloro che già hanno perso la testa per Antonelli: “Una parte di Paese di grandi appassionati di motori, che vedono un talento di diciannove anni di Casalecchio arrivare in cima alla Formula 1!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando uno dei tuoi ce la fa, è incredibile. Da tempo non provavo un orgoglio simile”: l’emozione di Vasco Rossi per Kimi Antonelli

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