Calcio Eccellenza | mezzo sorriso Fratres Perignano
La partita di Eccellenza tra Fratres Perignano e una squadra avversaria si è conclusa con un risultato che lascia qualche speranza, ma anche qualche rimpianto. La squadra locale ha combattuto, ma alla fine ha ottenuto solo un mezzo sorriso, evidenziando ancora alcune lacune da sistemare prima delle prossime gare. La giornata si è rivelata difficile per molte squadre pisane, con poche vittorie e tanti punti persi.
Pisa 9 febbraio 2026 – In Eccellenza la venticinquesima giornata di campionato è stata piuttosto avara per le pisane. Un pareggio per il Fratres Perignano, e due sconfitte per San Giuliano e Cenaia. Una giornata nella quale sono stare realizzate soltanto dodici reti nelle otto partite: una sola vittoria interna, una sola vittoria esterna e ben sei pareggi, quattro dei quali per 1 – 1, e gli altri due a reti bianche (0 – 0). Il Fratres Perignano è la miglior pisana col suo quinto posto che vale i play-off. Il pareggio interno nega il sorpasso alla Real Cerretese quarta ma esalta i rossoblù di mister Fanani protagonisto sinora di una gran bella stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fratres Perignano Real Cerretese 08/02/2026 Ore 14:30 Stadio Comunale M.Matteoli Perignano facebook
