Il Lucchese Calcio si prepara a scendere in campo al Porta Elisa per la trentaduesima giornata dell’Eccellenza Toscana, girone A, affrontando il Fratres Perignano. La squadra si presenta con il tridente pronto per la partita, mentre i tifosi attendono di seguire l’incontro che si svolgerà in casa. La sfida si svolgerà in un clima di attesa, con le due formazioni pronte a confrontarsi sul campo.

Il Lucchese Calcio rientra in campo al Porta Elisa per la trentaduesima giornata dell’Eccellenza Toscana, girone A, sfidando in casa il Fratres Perignano. L’incontro, che vede i rossoneri tornare all’azione dopo il recente periodo di sosta, mette di fronte due realtà territoriali diverse in un contesto di campionato ormai avanzato. La sfida tattica di Pirozzi e la gestione delle assenze. Sergio Pirozzi deve gestire un organico ridotto per l’appuntamento casalingo. I problemi fisici colpiscono la squadra con le assenze di Mauro e Colferai, entrambi infortunati, mentre Zenuni e Onu non sono stati inseriti nella lista dei convocati. Per compensare questi vuoti, il tecnico rossonero ha scelto un modulo che punta sulla forza del tridente offensivo composto da Piazze, Camilli e Fedato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucchese, tridente pronto per la sfida al Fratres Perignano

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