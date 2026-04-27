L' arbitro va al Var ma la sala è vuota | scena surreale in Indonesia

Da gazzetta.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra le squadre Persiba Balikpapan e PSS Sleman, valida per la Liga 2 indonesiana, l’arbitro ha deciso di consultare il VAR per un fallo. Tuttavia, mentre si svolgeva la revisione, il monitor ha mostrato una sala VAR apparentemente vuota, creando una scena insolita e dando origine a discussioni sul funzionamento del sistema nella regione.

Durante Persiba Balikpapan–PSS Sleman, valida per la Liga 2 indonesiana, la revisione VAR di un fallo ha generato un caso nazionale: mentre l’arbitro valutava l’episodio, il monitor ha mostrato una sala VAR apparentemente vuota, alimentando dubbi sulla trasparenza. La Lega ha poi chiarito che si trattava di un errore tecnico della regia. (X@adewhyyy).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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