L' arbitro va al Var ma la sala è vuota | scena surreale in Indonesia

Durante la partita tra le squadre Persiba Balikpapan e PSS Sleman, valida per la Liga 2 indonesiana, l’arbitro ha deciso di consultare il VAR per un fallo. Tuttavia, mentre si svolgeva la revisione, il monitor ha mostrato una sala VAR apparentemente vuota, creando una scena insolita e dando origine a discussioni sul funzionamento del sistema nella regione.

Durante Persiba Balikpapan–PSS Sleman, valida per la Liga 2 indonesiana, la revisione VAR di un fallo ha generato un caso nazionale: mentre l’arbitro valutava l’episodio, il monitor ha mostrato una sala VAR apparentemente vuota, alimentando dubbi sulla trasparenza. La Lega ha poi chiarito che si trattava di un errore tecnico della regia. (X@adewhyyy).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'arbitro va al Var... ma la sala è vuota: scena surreale in Indonesia Notizie correlate Leggi anche: Cercasi Var, disperatamente! In Germania l'arbitro va al monitor ma un tifoso stacca la spina e... Momento di confusione con l’arbitro Mariani in Liverpool-PSG: va al VAR e mostrano un campo vuotoDurante la partita tra Liverpool e PSG i tifosi da casa sono rimasti spiazzati dal VAR: Mariani rivede un rigore, ma in TV vengono mostrate immagini... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gol annullato a Baschirotto in Cremonese-Torino con il VAR: l'arbitro Fabbri ha applicato la regola 12; L'ex arbitro: 'Le bussate al Var? Tutti sapevano del divieto'; L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter; Due gol annullati, poi la Lazio vince ai rigori. VAR sotto processo, Aureliano: Pjanic-Rafinha? Il Var non poteva intervenire. Vi spiego cosa ho visto in Atalanta-NapoliPREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DEL PROCESSO AL VAR ALL'UNIVERSITÀ VANVITELLI 17.20 - Dopo una breve pausa, spazio per domande e risposte. 17.03 - Termina l'accusa ... tuttonapoli.net VAR sotto processo, Aureliano: Pjanic-Rafinha? Il Var non poteva intervenirePREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DEL PROCESSO AL VAR ALL'UNIVERSITÀ VANVITELLI 16.27 - Conclude la difesa Aureliano: Se noi comprendiamo le ragioni che portano ... tuttonapoli.net Sono emersi nuovi dettagli che, se confermati, sarebbero semplicemente vergognosi. Il designatore Rocchi avrebbe utilizzato segnali e gesti per indirizzare il comportamento dei varisti. Non solo le famose “bussate” al vetro: in sala VAR ci sarebbe stato addirit - facebook.com facebook Inchiesta sul sistema arbitrale a Milano: indagati Rocchi e membri VAR per frode sportiva, cosa sta succedendo x.com