Cercasi Var disperatamente! In Germania l' arbitro va al monitor ma un tifoso stacca la spina e

In Germania, durante una partita, l'arbitro ha consultato il monitor per una decisione importante, ma un tifoso ha staccato la spina causando un'interruzione. I minuti successivi sono stati caratterizzati da imbarazzo e incertezza, con l'arbitro che ha poi deciso di affidarsi a una decisione successiva. L'episodio ha suscitato attenzione tra i presenti e sui social.

Un boicottaggio, più ancora che una protesta. Durante la partita di seconda divisione in Germania fra il Preussen Münster e l'Hertha Berlino il Var non funzionava. O meglio: lo schermo messo a bordocampo a disposizione del direttore di gara è stato reso inutilizzabile. Ed era un atto premeditato per esprimere dissenso contro l'utilizzo della tecnologia. In Germania i gruppi organizzati sono da sempre a difesa della tradizione del calcio. Protestano contro anticipi e posticipi in giorni non abituali (come per esempio le gare che vengono disputate il lunedì) e manifestano il proprio dissenso contro la tecnologia in campo. Durante la partita Preussen Münster-Hertha Berlino c'è stato un contatto in area fra Niko Koulis e il centrocampista berlinese Michaël Cuisance.