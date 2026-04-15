Momento di confusione con l'arbitro Mariani in Liverpool-PSG | va al VAR e mostrano un campo vuoto

Durante la partita tra Liverpool e PSG, l'arbitro Mariani ha deciso di consultare il VAR per un episodio legato a un possibile rigore. Tuttavia, durante la revisione, le immagini trasmesse in tv hanno mostrato un campo vuoto, creando confusione tra gli spettatori. La scena ha suscitato sorpresa e dubbi sulla corretta visualizzazione delle immagini durante il controllo video. La partita è proseguita senza ulteriori cambiamenti nel risultato o nelle decisioni ufficiali.

Durante la partita tra Liverpool e PSG i tifosi da casa sono rimasti spiazzati dal VAR: Mariani rivede un rigore, ma in TV vengono mostrate immagini di un campo completamente vuoto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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