Damasco punta al futuro | 300 milioni per il polo The Beaumont

Il ministero del turismo siriano e la società Ezdihar Holding hanno annunciato l'inizio dei lavori per la realizzazione di The Beaumont, un complesso multifunzionale a Damasco. Il progetto prevede un investimento che si aggira tra i 250 e i 300 milioni di dollari e mira a contribuire alla ripresa economica della città. La costruzione del polo si inserisce in un piano di sviluppo volto a rafforzare il settore turistico e commerciale locale.

Il ministero del turismo siriano e Ezdihar Holding avviano la costruzione di The Beaumont a Damasco, un complesso multifunzionale da 250-300 milioni di dollari per rilanciare l’economia locale. L’operazione prevede lo sviluppo di un’area di 77.000 metri quadrati situata nei pressi di piazza Omayyade, lungo il corso del fiume Barada. Il piano di realizzazione si articolerà in diverse fasi distribuite su un periodo di quattro anni. L’iniziativa nasce da una joint venture con una durata di cinquant’anni, all’interno della quale l’ente governativo e la società privata opereranno mantenendo autonomia amministrativa e finanziaria. L’architettura del nuovo polo urbano di Damasco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Damasco punta al futuro: 300 milioni per il polo The Beaumont Cinven punta a Burger King Italia: 300 milioni per integrare il marchio in Restaurant Brands Europe, in vendita.La catena di fast food Burger King in Italia è al centro di una complessa operazione di mercato che vede coinvolta la società di private equity... L’Aquila: 4 milioni per un polo tra memoria e futuro studentescoL’Aquila onora il ricordo delle vittime del sisma del 2009 e la figura di Antonietta Centofanti attraverso una serie di riti commemorativi e progetti...