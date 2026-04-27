L’applauso ai lunghi | Sono fondamentali per noi Stiamo lavorando in questa direzione Jakovljevic | Buona gestione ora i dettagli

Dopo la vittoria contro Trieste, il capo allenatore della Virtus ha commentato la partita evidenziando la solidità e la concretezza della squadra. Ha sottolineato l'importanza dei lunghi nel gioco e ha affermato che si stanno concentrando su questa fase. Jakovljevic ha anche parlato di una buona gestione della squadra, aggiungendo che ora si stanno concentrando sui dettagli per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Una Virtus solida, concreta e soprattutto convincente. Dopo il successo contro Trieste, il capo allenatore Nenad Jakovljevic analizza con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando tanto gli aspetti positivi quanto i margini di crescita. Il tecnico bianconero evidenzia l’approccio alla gara, elemento chiave per indirizzare fin da subito la sfida. "L’abbiamo gestita dal primo momento all’ultimo. Sono contento dell’aggressività messa in campo. Vanno curati alcuni dettagli tra cui la selezione dei tiri che questa sera hanno provocato la non transizione difensiva". Una Virtus capace di mandare diversi giocatori in doppia cifra, ben cinque, segnale di una squadra sempre più corale e in linea con l’identità che l’allenatore vuole costruire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’applauso ai lunghi: "Sono fondamentali per noi. Stiamo lavorando in questa direzione». Jakovljevic: "Buona gestione, ora i dettagli» Notizie correlate Interviste: parla Tommaso Andolfi. "Felice del gol ma soprattutto dei risultati. Stiamo andando bene, c’è entusiasmo ora proseguiamo in questa direzione»Dal primo giorno in cui ha vestito la maglia bianconera, lo scorso dicembre, si è messo a disposizione dei compagni, dimostrando con i fatti, oltre... Kalulu a DAZN: «In questa stagione ho avuto la possibilità di fare più assist. Con queste settimane più lunghe stiamo lavorando meglio»di Luca FiorettiKalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Bologna, partita vinta 2-0 dai bianconeri: di seguito le sue...