Dopo la partita tra Juventus e Bologna, vinta dai padroni di casa per 2-0, il difensore ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato il suo rendimento, sottolineando di aver avuto più occasioni di mettere a segno assist rispetto alle stagioni precedenti. Ha inoltre aggiunto che, grazie a un lavoro più approfondito nelle settimane recenti, la squadra sta migliorando nell’organizzazione e nell’approccio alle partite.

di Luca Fioretti Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Bologna, partita vinta 2-0 dai bianconeri: di seguito le sue dichiarazioni. Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DIVERTIMENTO – « Questa stagione ho avuto la possibilità di fare tanti assist e mi alleno per questo. Sono contento che Jonathan ha fatto questo gol, l’esultanza volevo aspettare Thuram. È partito da uno scherzo, da una canzone che abbiamo ascoltato. Abbiamo fatto bene » CLEAN SHEET NELLE ULTIME CINQUE – « Penso che quando recuperiamo la palla siamo sempre offensivi, vuol dire che quando gli altri attaccano lo fanno con meno energia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a DAZN: «In questa stagione ho avuto la possibilità di fare più assist. Con queste settimane più lunghe stiamo lavorando meglio»

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#Kalulu ha parlato così a DAZN dopo #JuveBologna Queste le dichiarazioni del difensore della #Juventus dopo il match dello Stadium L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

34' - TRAVERSA JUVE: altro cross dalla destra di Kalulu, Helland respinge e Holm dal limite si coordina splendidamente colpendo con grande potenza in controbalzo! La sfera sbatte sulla traversa e ritorna in campo. #JuveBologna 1-0 x.com