Interviste | parla Tommaso Andolfi Felice del gol ma soprattutto dei risultati Stiamo andando bene c’è entusiasmo ora proseguiamo in questa direzione

Dal primo giorno in cui ha vestito la maglia bianconera, lo scorso dicembre, si è messo a disposizione dei compagni, dimostrando con i fatti, oltre che a parole, che il suo primo obiettivo è il bene della Robur. Ieri, per Tommaso Andolfi (nella foto), è arrivata anche la rete (oltre all’assist per Ciofi): il quinto centro della sua avventura sulle lastre. "Quando i gol vengono sono contento – afferma l’attaccante –, ma sono contento soprattutto dei risultati. Dalla prima partita che ho giocato la media punti della squadra è molto alta. Io penso alla prestazione, perché è da quella che derivano i successi". E il successo di ieri, pesa parecchio: dopo un primo tempo dominato, il Foligno, ha rimesso la sfida in equilibrio, grazie a due regali, ma il Siena ci ha creduto fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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