L’appello del presidente di Assolombarda | dobbiamo lavorare per ridurre la dipendenza strategica con rinnovabili e nuovo nucleare

In una dichiarazione recente, il presidente di Assolombarda ha sottolineato la necessità di ridurre la dipendenza strategica attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e del nuovo nucleare. La discussione si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da mutamenti significativi e da un’area economica in deterioramento, che ha portato a un aumento delle preoccupazioni e a una maggiore attenzione verso le fonti di approvvigionamento energetico.

Desio (Monza e Brianza) – Uno scenario internazionale profondamente cambiato e una situazione economica in forte peggioramento, capace di generare più timori che guadagni. L’allarme è stato lanciato da Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, intervenuto ieri all’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo di Carate e Treviglio. guzzi desio assemblea Bcc e Alvise Biffi per Bandera Presidente, possiamo dare una dimensione concreta a questo timore? “Come Assolombarda siamo molto preoccupati. Secondo il nostro centro studi il Pil dell’Italia, dopo due mesi di conflitto, si può stimare in un +0,3%. Nella Lombardia, traino del Paese, le cose vanno relativamente meglio: +0,6%, ma anche gennaio la stima era di un +1%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello del presidente di Assolombarda: dobbiamo lavorare per ridurre la dipendenza strategica con rinnovabili e nuovo nucleare Notizie correlate Energie Rinnovabili, fotovoltaico ed eolico per ridurre la dipendenza dall’esteroLa transizione energetica italiana procede grazie alla crescita delle fonti rinnovabili, ma richiede un avanzamento delle installazioni e una... Leggi anche: Nucleare: la svolta strategica per tagliare la dipendenza energetica