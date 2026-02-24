Nucleare | la svolta strategica per tagliare la dipendenza energetica

Il rapporto tra AIEE e Federmanager mostra che il ritorno al nucleare deriva dalla forte necessità di ridurre la dipendenza energetica, che attualmente supera il 75%. La crescente richiesta di energia e le sfide geopolitiche spingono l’Italia a considerare questa fonte come soluzione chiave. Il documento evidenzia come investimenti e nuove centrali possano accelerare la transizione. La discussione si concentra sui prossimi passi da intraprendere per implementare la strategia.

Il nucleare torna al centro del dibattito energetico italiano. Un rapporto congiunto di AIEE e Federmanager, presentato oggi a Roma, indica questa tecnologia come pilastro strategico per ridurre la dipendenza energetica del Paese, attualmente al 75%. Il documento, L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro energetico a basse emissioni di carbonio, non si limita a proporre il nucleare come opzione, ma lo inserisce in una visione complessa che integra decarbonizzazione, sicurezza energetica e competitività industriale. In un contesto di volatilità dei prezzi e tensioni geopolitiche, il rapporto sottolinea i limiti strutturali delle fonti, come l’intermittenza e i costi di accumulo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

