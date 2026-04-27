A Lanzo Torinese si aprono le celebrazioni per il conferimento del titolo di città, iniziative che hanno preso il via il 22 maggio. Tra gli eventi in programma, si ricordano anche i 50 anni dalla consegna della Medaglia al Valor Militare. La città si prepara a un anno ricco di appuntamenti che ripercorrono la sua storia e guardano al futuro.

? Cosa sapere Lanzo Torinese avvia il 22 maggio le celebrazioni per il titolo di Città.. Il programma celebra anche i 50 anni della Medaglia al Valor Militare.. Lanzo Torinese si prepara a un anno di celebrazioni per il venticinquesimo anniversario del titolo di Città e per i cinquant’anni della Medaglia d’Argento al Valor Militare, con un programma che intreccia memoria storica e partecipazione collettiva dal 22 maggio. Il progetto, presentato ufficialmente in sala consiliare, ha preso il nome di ScopriLa, ViviLa, SognaLa, un motto che riflette la volontà di coinvolgere l’intera comunità in un percorso che va dalla riscoperta delle radici alla proiezione verso il domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanzo Torinese: un anno di eventi tra storia e futuro della Città

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