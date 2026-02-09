Ripetuti comportamenti persecutori e violenti verso l' ex compagna uomo arrestato a Lanzo Torinese

Nella mattinata di sabato 7 febbraio i carabinieri di Venaria Reale hanno arrestato un uomo di 31 anni, romeno, residente a Lanzo Torinese. È accusato di aver ripetutamente molestato e minacciato l’ex compagna, che vive in un paese vicino. Gli agenti sono intervenuti dopo alcune denunce e hanno portato in cella il sospettato, che ora dovrà rispondere di atti persecutori e violenza.

Nella mattinata di sabato 7 febbraio 2026 i carabinieri della compagnia di Venaria Reale hanno arrestato un romeno di 31 anni residente a Lanzo Torinese ritenuto responsabile di una serie di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, residente in un paese vicino. L'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione che aveva avuto e che si era conclusa la scorsa estate. In particolare, la notte del 31 gennaio precedente si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna mentre lei e la figlia dormivano. Sorprendendola nel sonno, l'avrebbe prima malmenata e poi l'avrebbe inseguita armato di un coltello da cucina di cui si sarebbe impossessato nel frattempo; avrebbe anche sfondato una porta a vetri.🔗 Leggi su Torinotoday.it

