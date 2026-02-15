Comacchio ricorda 450 anni di Francescanesimo | un anno di eventi tra storia fede e arte per la città lagunare

Comacchio ha avviato le celebrazioni per i 450 anni di Francescanesimo, dopo che il Comune ha deciso di ricordare questa ricorrenza con una serie di eventi. La città lagunare si anima con mostre d’arte, incontri religiosi e iniziative culturali, tutte incentrate sulla figura di San Francesco e sulla storia del francescanesimo nella zona. Questa mattina, il sindaco ha inaugurato ufficialmente il primo appuntamento al Santuario di Santa Maria in Aula Regia, con una cerimonia a cui hanno partecipato numerosi cittadini e fedeli.

Comacchio celebra 450 anni di Francescanesimo con un Giubileo speciale. Comacchio si prepara a un anno di celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, inaugurato oggi pomeriggio con una solenne cerimonia al Santuario di Santa Maria in Aula Regia, presieduta dall’Arcivescovo Gian Carlo Perego. L’evento segna l’apertura di un percorso che ripercorre quattro secoli e mezzo di presenza francescana nella città lagunare, in concomitanza con l’800° anniversario della morte del Santo di Assisi. L’iniziativa è resa possibile dalla decisione di Leone XIV di dichiarare giubilari tutti gli anni francescani, con possibilità di indulgenza plenaria fino al 10 gennaio dell’anno prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu La Città Bianca celebra il nuovo anno tra natura e storia: eventi per famiglie Ostuni accoglie il nuovo anno con un calendario di eventi dedicati alle famiglie, tra natura e storia. Confartigianato Padova compie 80 anni: un anno di eventi in città Confartigianato Imprese Padova celebra quest’anno il suo 80° anniversario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La celebrazione di Perego al santuario di Santa Maria. Comacchio non solo è una cittadina che merita una visita per la sua "lagunarità" (sotto certi aspetti ricorda Chioggia) , ma anche perchè ospita un museo eccezionale, il Museo Delta Antico . All'interno resti della vicina città etrusca di Spina e della Comacchio facebook