L’Antartide svela 1,2 milioni di anni di storia a 2,8 km di profondità

Un team di ricercatori europei ha condotto una spedizione nell’Antartide, presso il sito di Little Dome C, a circa 3.000 metri di profondità. Durante l’intervento sono stati prelevati campioni di ghiaccio risalenti a circa 1,2 milioni di anni fa, a una profondità di circa 2,8 km. I dati raccolti contribuiranno allo studio dei cambiamenti climatici del passato e alla comprensione delle variazioni ambientali nel corso dei millenni.

(Adnkronos) – L'ultima spedizione del progetto europeo "Beyond EPICA – Oldest Ice" si è svolta presso il sito di Little Dome C, a circa 3.200 metri di altitudine. Una collaborazione internazionale coordinata dall'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP) ha ultimato il prelievo di una carota di ghiaccio lunga 2,8 chilometri che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it La Guerra Segreta per l’Antartide tra i Nazisti e gli Stati Uniti | Documentario Storico Notizie correlate Squalo ripreso per la prima volta nelle profondità dell'AntartideUn insolito spettacolo si è parato davanti ai ricercatori del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, che studiano la vita nelle zone più profonde... Nebulosa Granchio: Hubble svela la corsa folle a 5 milioni di km/h? Cosa sapere Hubble rileva espansione della Nebulosa Granchio a 5 milioni di chilometri orari nella costellazione del Toro.