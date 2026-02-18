Un squalo è stato filmato per la prima volta nelle acque fredde dell’Antartide, mettendo in evidenza come questa specie possa sopravvivere anche nelle zone più estreme del pianeta. I ricercatori del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre hanno catturato le immagini durante una delle loro immersioni, sorprendendo con un esemplare che si muoveva lentamente tra i blocchi di ghiaccio galleggianti.

Un insolito spettacolo si è parato davanti ai ricercatori del Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre, che studiano la vita nelle zone più profonde degli oceani del mondo: uno squalo è stato ripreso dalle telecamere mentre nuotava lentamente nei fondali gelidi dell’ Antartide. L’esemplare, con una lunghezza stimata tra i 3 e i 4 metri, è stato filmato nel gennaio 2025 al largo delle South Shetland Islands, vicino alla Penisola Antartica. Si tratta di un’area ben all’interno dei confini dell’Oceano Antartico, noto anche come Oceano Australe, definito come l’area situata al di sotto del 60° parallelo sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Squalo ripreso per la prima volta nelle profondità dell'Antartide

