Gli astronomi hanno osservato che la Nebulosa Granchio si sta espandendo a circa 5 milioni di chilometri all'ora. Questa scoperta è stata possibile grazie alle immagini e ai dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble, che ha monitorato la sua evoluzione nel tempo. La Nebulosa Granchio si trova nella costellazione del Toro ed è il residuo di una supernova avvenuta diversi secoli fa.

? Cosa sapere Hubble rileva espansione della Nebulosa Granchio a 5 milioni di chilometri orari nella costellazione del Toro.. Il confronto tra dati del 1999 e del 2024 rivela cambiamenti nella densità e temperatura.. A 6500 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Toro, i resti della supernova che illuminò il cielo nel 1054 mostrano una frenesia inaspettata: gli strati esterni della Nebulosa Granchio si stanno allontanando a una velocità di 5 milioni e mezzo di chilometri orari. L’osservazione condotta dal telescopio spaziale Hubble rivela che il firmamento non è affatto un luogo immobile, come suggerito da William Blair della Johns Hopkins University.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nebulosa Granchio: Hubble svela la corsa folle a 5 milioni di km/h

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