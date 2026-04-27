Landini | Non è il tempo di investire in armi ma in salute e sicurezza Per il governo il lavoro esiste solo il 1° maggio si fermassero

Il segretario generale di un sindacato ha dichiarato che il momento attuale non è opportuno per investimenti militari, ma piuttosto per migliorare la sanità e la sicurezza. Ha chiesto al governo di mettere al centro il ruolo della sanità pubblica come diritto universale, sottolineando la necessità di aumentare la spesa pubblica, di assumere più personale, di ridurre le liste di attesa, di potenziare i servizi sul territorio e di incrementare gli stipendi. Aggiunge che il lavoro dovrebbe essere riconosciuto anche in altri momenti dell’anno, non solo il 1° maggio.

“Chiediamo di rimettere al centro il valore della sanità pubblica come diritto universale. Per fare questo bisogna aumentare la spesa pubblica, aumentare le assunzioni, ridurre le liste di attesa, potenziare i servizi sul territorio, aumentare anche gli stipendi. E per fare questo chiediamo che già dalla legge di bilancio si vada in questa direzione”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, presentando le proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti che il sindacalista punta a presentare “nel mese di settembre” prima che “venga predisposta la legge di bilancio”. “Questo – continua – significa non investire in armi oggi, significa investire in salute, in sicurezza, informazione, in stato sociale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Non è il tempo di investire in armi ma in salute e sicurezza. Per il governo il lavoro esiste solo il 1° maggio, si fermassero” Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Landini (CGIL): "Ancora una volta il Governo non si confronta, si fermi"“Mi pare che il Governo stia discutendo dell’ennesimo decreto senza discutere con le parti sociali, come ha già fatto negli altri decreto del primo... Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Landini e Orsini, il duo che agita il governo: Allarme industria; Landini-Orsini: Trasformiamo l’industria, investiamo sul lavoro; Italia a rischio recessione, l'allarme di Confindustria e Cgil: Non c'è più tempo, crisi peggio del Covid; Carbone, recessione, contratti. Dialogo (imperfetto, ma c'è) tra Landini e Orsini. Carbone, recessione, contratti. Dialogo (imperfetto, ma c'è) tra Landini e OrsiniConfindustria chiede debito comune e regole certe, la Cgil rilancia su extraprofitti, salari e redistribuzione. Qualche convergenza, molte distanze. Il resto ... huffingtonpost.it Il Pil del 2026 è già a rischio. I dubbi dei tecnici parlamentariGiorgetti rivendica la prudenza: Pessimista io? Guardate i tg. Landini e Orsini d’accordo sullo scostamento di bilancio: Serve un piano triennale ... repubblica.it Primo Maggio, la doppia sfida della Cgil: Landini lancia le proposte su lavoro e sanità tra appalti e tutele - facebook.com facebook Landini: “La democrazia si difende attuando la Costituzione” x.com