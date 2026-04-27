L’Ancona non sfonda a L’Aquila E l’Ostiamare fa festa in anticipo

Nel match tra L’Aquila e Ancona, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete, terminando 0-0. La sfida si è giocata con il modulo 4-3-3, con i portieri Michielin e alcuni cambi di giocatori nel corso del secondo tempo. L’Ostiamare ha invece già conquistato i tre punti, con la partita conclusa senza ulteriori dettagli sui marcatori o le azioni decisive.

L’Aquila 0 Ancona 0 (4-3-3): Michielin 6; Pomposo 6, Mantini 6,5, Tavcar 6,5, Trifelli 6; Vecchione 5,5, Pandolfi 6,5, Scimia 5,5 (38’ st De Grazia sv); Carella 5,5 (31’ Touré 5), Di Renzo 6 (43’ st Konaté sv), Sparacello 5. A disp. Zarlenga, Cioffredi, Bellardinelli, Di Cesare, Ruggiero, Astemio. All. Chianese 6. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6,5; De Luca 6, Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6, Calisto 6; Gelonese 6,5, Gerbaudo 6; Cericola 6 (37’ st Babbi sv), Attasi 6 (15’ st D’Incoronato 5,5), Pecci 5,5 (31’ st Battista 5); Kouko 5 (24’ st Teraschi 5,5). A disp. Mengucci, Ceccarelli, Miola, Petito, Maspero, Teraschi. All. Maurizi 6. Arbitro: Tierno di Sala Consilina 6.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona non sfonda a L’Aquila. E l’Ostiamare fa festa in anticipo Notizie correlate Ancona, amaro ‘game over’. Dorici bloccati sul pari a L’Aquila, l’Ostiamare vince e sale in CCala il sipario sulle speranze dei biancorossi di salire direttamente di categoria. Lega Pro: l’Ostiamare vola in testa, l’Ancona insegue il primatoLa corsa alla promozione per la Lega Pro si infiamma dopo una giornata di risultati che hanno ridisegnato i vertici della classifica, con l’Ostiamare... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ancona, solo un pari a L’Aquila. L’Aquila 1927-Ancona 0-0, pari senza reti al Gran SassoL'Aquila 1927 pareggia 0-0 con l’Ancona. Occasioni ma nessun gol al Gran Sasso. Diverse occasioni da entrambe le parti. laquilablog.it L'Ancona regola con un tris la Sammaurese, ma le altre non sbagliano: i dorici restano a -2 dall'OstiamareContro il fanalino di coda del Girone F la squadra di mister Maurizi sblocca il punteggio con Zini e mette in cassaforte i tre punti grazie a due rigori trasformati da Kouko. A 180 minuti dalla fine i ... today.it