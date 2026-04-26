Ancona amaro ‘game over’ Dorici bloccati sul pari a L’Aquila l’Ostiamare vince e sale in C
Nella penultima giornata del campionato, la squadra di Ancona ha pareggiato in trasferta contro L’Aquila, impedendo così di avvicinarsi alla capolista Ostiamare, vincente in casa. La partita ha lasciato i biancorossi senza possibilità di migliorare la loro posizione in classifica, rendendo difficile l’obiettivo di qualificarsi direttamente alla promozione. Con questa situazione, le speranze di un accesso rapido alla categoria superiore si sono ridotte significativamente.
Cala il sipario sulle speranze dei biancorossi di salire direttamente di categoria. Serviva una vittoria al “Gran Sasso” per mantenere perlomeno invariato lo svantaggio dalla capolista Ostiamare e garantirsi un’altra - seppur flebile – chance di aggancio o sorpasso nella giornata conclusiva. Ma.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: L'Ancona regola con un tris la Sammaurese, ma le altre non sbagliano: i dorici restano a -2 dall'Ostiamare
L’Ancona perde la testa. Dorici brutti e nervosi. Il Teramo ne approfitta. L’Ostiamare se la rideAncona 0 Teramo 2 (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6, Bonaccorsi 6, Rovinelli 6, Sparandeo 6 (39’ Babbi sv); Gelonese 6, Gerbaudo 6,5 (23’ st Miola...