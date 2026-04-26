Ancona amaro ‘game over’ Dorici bloccati sul pari a L’Aquila l’Ostiamare vince e sale in C

Nella penultima giornata del campionato, la squadra di Ancona ha pareggiato in trasferta contro L’Aquila, impedendo così di avvicinarsi alla capolista Ostiamare, vincente in casa. La partita ha lasciato i biancorossi senza possibilità di migliorare la loro posizione in classifica, rendendo difficile l’obiettivo di qualificarsi direttamente alla promozione. Con questa situazione, le speranze di un accesso rapido alla categoria superiore si sono ridotte significativamente.